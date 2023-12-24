Сын Надежды Бабкиной рассказал о трудностях своего детства: «Хотели сдать в интернат»

Единственный сын Надежды Бабкиной Даниил Заседателев на шоу «Секрет на миллион» рассказал о нелегком детстве.

«Меня хотели в интернат пристроить. Я говорил: вы что, хотите меня вообще не видеть. В интернате мне бы пришлось познакомиться с миром дисциплины и знаний, а я привык быть предоставлен самому себе», — вспомнил Заседателев.

Он уточнил, что в детстве проводил мало времени с родителями, а когда ему было примерно 12 лет, Даниила решили сдать в интернет. Тогда мальчик эмоционально воспротивился этому решению. По словам мужчины, из-за большой загруженности на работе его родители часто просили бабушек и дедушек посидеть с ребенком. При этом иногда Бабкина брала ребенка с собой на гастроли.

Певица Надежда Бабкина была замужем за барабанщиком Владимиром Заседателевым, в этом союзе родился сын Даниил. У Бабкиной есть трое внуков — 13-летний Георгий, 10-летняя Вера и семилетняя Марфа.

С 2003 года Надежда Бабкина состоит в фактическом браке с певцом Евгением Гором. Артистка признавалась в «Секрете на миллион», что они с возлюбленным живут раздельно, но это не мешает их отношениям.

Ранее Басков избавился от киностудии, которую основал для работы над фильмом «Князь».