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Ивлеева пообещала отправить на благотворительность деньги, вырученные с «голой вечеринки»

Блогерша Ивлеева заявила, что предупреждала рэпера Vacio о неуместном образе

Блогерша Настя Ивлеева опубликовала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеообращение, в котором извинилась за свою «голую» вечеринку в Москве.

«Было ли уместно снимать видео и распространять его? Да, 100% это было крайне неуместно. Мне жаль, что это произошло и это невозможно было контролировать. Риск того, что кто-то начнет себя так вести не был предусмотрен при планировании мероприятия. За это приношу извинения перед всеми», — заявила экс-ведущая «Орла и решки».

Ивлеева уточнила, что мероприятие планировалось как презентация фотографий, сделанных для журнала Playboy. Она добавила, что дресс-код соответствовал тематике вечеринки, а гости продумывали образы самостоятельно.

«Что касается Николая Васильева (рэпера Vacio. — Газета.Ru»), он молодой музыкант — импульсивный как в своем творчестве, так и в поступках. И как молодая горячая голова, не всегда дает им отчет. Плюс в мире шоу-бизнеса можно легко перегнуть палку на пути к хайпу. Vacio был предупрежден, что прийти даже на закрытое мероприятие в таком виде будет неприемлемо, но он решил взять ответственность в свои руки и испытать судьбу», — отметила блогерша.

Телеведущая подытожила, что вырученные деньги за второй день вечеринки пойдут на благотворительность. Она заявила, что это «единственный вариант развития событий в подобном ключе».

«Я живу, работаю и строю бизнес в России. И имею право на создание творчества — и да порой несу риски, если что-то пойдет не так или я не буду понята зрителем», — подытожила Ивлеева.

Ранее рэпер Vacio извинился за носок на половом органе на вечеринке Ивлеевой.

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