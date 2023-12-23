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Сарик Андреасян отказался сотрудничать с Собчак из-за «голой» вечеринки Ивлеевой

Режиссер Андреасян отменил интервью с Ксенией Собчак после вечеринки Ивлеевой

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Режиссер Сарик Андреасян признался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что отменил интервью с журналисткой Ксенией Собчак после «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой.

Интервью должно было состояться в феврале. Андреасян заявил, что больше не хочет быть рядом с Собчак после того, как она посетила данное мероприятие Ивлеевой и поддержала его.

Кинематографист считает, что «вседозволенность» не является частью свободы и счастья. Он назвал себя скучным человеком, который хотел бы постареть «достойно, не оскорбляя солдат на фронте, их матерей и в целом огромное количество аудитории своими инфантильными поступками».

Андреасян заявил, что некоторые представители «богемы» «не чувствуют берегов» и не совсем понимают, что происходит в мире. По его словам, даже если оставить в сторону СВО, любой известный артист — это лицо своей семьи, окружения и государства.

«Быть артистом это такая же ответственность перед другими, как и быть матерью и отцом. Страшно, что именно эти люди считаются у нас звездами, и страшно, что этих испорченных людей поддерживают такие же испорченные люди, давая им большие возможности», — заявил режиссер.

20 декабря прошла вечеринка Ивлеевой в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

21 декабря депутат Государственной думы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить вечеринку, которую организовала в московском клубе Ивлеева. Она отметила, что просит организовать проверку на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

Ранее Мария Погребняк обвинила Ивлееву в разрушении принципов морали и нравственности.

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