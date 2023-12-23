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Ольга Серябкина похвалила отечественных режиссеров на фоне ухода западных компаний

Певица Ольга Серябкина призналась, что не заметила ухода зарубежных кинокомпаний

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seryabkina/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица Ольга Серябкина в разговоре с радиостанцией «Юмор.Fm» заявила, что не заметила ухода зарубежных кинокомпаний с российского рынка.

«В последний год столько классного контента сняли российские кинопроизводства, что я не заметила ухода западных кинокомпаний», — отметила Серябкина.

Она также похвалила творчество певицы Лолиты и заявила, что всегда поставит лайк новому контенту от коллеги. Серябкина также высказалась и об Инстасамке: звезда считает, что у нее хорошая команда, однако развитие карьеры певицы целиком и полностью зависит от действий самой Инстасамки.

13 декабря сообщалось, что семейная комедия «Теща» с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым собрала по итогам прошедшего уикенда 388 млн рублей, продолжив лидировать в российском прокате. На втором месте по кассовым сборам оказались «Елки 10», которые собрали на дебютном уикенде 112 млн рублей.

Работа Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» собрала в прокате 95,8 млн рублей и заняла третью позицию в чарте. В то же время сказка «По щучьему велению» опустилась на четвертое место, заработав за весь период 2,387 млрд рублей.

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