Приемный сын Сергея Зверева рассказал о своем заработке

Приемный сын шоумена и стилиста Сергея Зверева Сергей признался в шоу «Секрет на миллион», что получает 18 тысяч рублей в месяц.

Зверев-младший работает звукооператором в коломенском Доме Культуры. Он обедает в местной столовой, а живет в доме пенсионера, за которым ухаживает.

В августе Зверев-младший заявил, что отец вписал его в список нежелательных наследников. Однако сам шоумен опроверг эту информацию. Зверев заявил, что он «молодая и перспективная» звезда, которой рано составлять завещание. Артист уверен, что сын и его жена пытаются опорочить его честное имя. По мнению шоумена, таким образом они «мстят» за то, что тот не дает им денег.

Зверев считает, что достаточно сделал для сына. Он напомнил, что Сергею уже 30 лет. По мнению стилиста, в таком возрасте уже стыдно просить финансовую поддержку у родственников.

В октябре сообщалось, что Зверев-младший разводится с женой Юлией. По данным шоу «Ты не поверишь!», супруга не выдержала безденежья и подала на развод. Известно, что Зверев изначально не одобрял союз сына и его жены. Он уверен, что экс-супруга сына — аферистка.

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