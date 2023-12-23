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Отец Эми Уайнхаус подал в суд на ее подруг

Отец Эми Уайнхаус Митч подал в суд на подруг певицы из-за аукциона ее вещей

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Brian Kersey/AP

Отец Эми Уайнхаус (1983-2011) Митч подал в суд на ее подруг, продавших личные вещи певицы на аукционе. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на судебные документы.

73-летний таксист Митч Уайнхаус подал иск в Высокий суд Лондона против Наоми Парри и Катрионы Гурлей. Он хочет отсудить у них более $930 тысяч.

Парри и Гурлей, согласно иску, выставили вещи Уайнхаус на аукцион в 2021 и 2023 годах. Они продавали их от своего имени, по мнению отца, присвоив предметы незаконно.

Известно, что Парри работала стилистом Уайнхаус с 2005 года, вместе с артисткой сотрудничала, ездила на гастроли и даже жила.

В случае решения суда в пользу Уайнхауса деньги, которые получится отсудить, передадут в благотворительный фонд имени певицы, помогающим людям с наркотической и алкогольной зависимостями.

Эми Уайнхаус не стало летом 2011 года. Ей было 27 лет.

В сентябре 2023 года Эми Уайнхаус исполнилось бы 40 лет. Жизнь и карьера певицы — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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