Умер композитор Мурад Кажлаев

Умер российско-советский композитор, Народный артист РСФСР Мурад Кажлаев. Об этом сообщила министр культуры Республики Дагестан Зарема Бутаева в своем Telegram-канале.

«На 93-м году жизни ушел из жизни наш дорогой маэстро, народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, заслуженный деятель искусств РСФСР, советский и российский композитор, дирижер, педагог, общественный деятель Мурад Магомедович Кажлаев», — написала министр.

Кажлаев сочинил музыку к таким фильмам, как «Горянка» (1975), «Любовь моя, печаль моя» (1978), «Загадка кубачинского браслета» (1982) и другим. Кроме того, он написал музыку к гину Республики Дагестан 2016 года.

Мурад Кажлаев Родился 15 января 1931 году в Баку, в Азербайджане. В 1955 году он окончил Азербайджанскую государственную консерваторию им. Узеира Гаджибекова (ныне Бакинская музыкальная академия им. Узеира Гаджибекова) по классу композиции педагога Бориса Зейдмана. Уже в студенческие годы Кажлаев был принят в Союз композиторов СССР.

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