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Знакомая семьи рассказала об отношениях Пухляша с мамой

Знакомая рассказала, что у танцора Красилова была сильная связь с матерью

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В Заринске Алтайского края 23 декабря проходит прощание с танцором, артистом Дмитрием «Пухляшом» Красиловым. Об этом сообщает kp.ru.

Знакомая семьи Ирина Сердюк, чьи дети учились с Дмитрием, вспоминает маленького Красилова как энергичного и веселого мальчика.

«Последний раз Дима приезжал на День матери. С мамой у них была очень сильная связь. Не так давно у нее был юбилей, года 2-3 назад и он подарил ей машину», — рассказала об отношениях сына с матерью Галиной она.

По словам коллег матери, женщина работает на ТЭЦ начальником участка на химводоочистке.

О том, что 29-летнего Красилова не стало, СМИ сообщили 18 декабря. Артиста нашли в его московской квартире без признаков жизни.

Накануне Стас Костюшкин рассказал о состоянии здоровья Пухляша в последние дни жизни. По словам Костюшкина, Красилов был «весь красный» от давления. Певец встретил Пухляша на презентации фильма «Новогодний ол инклюзив», но не успел спросить о самочувствии.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

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