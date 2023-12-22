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Режиссер рассказал, что актера Пепеляева сначала не было в фильме «Географ глобус пропил»

Режиссер Велединский: актер Пепеляев украсил фильм «Географ глобус пропил»

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Группа «ВКонтакте» «Драматический театр «Колесо» им. Г.Б. Дроздова»

Режиссер фильма «Географ глобус пропил» Александр Велединский выразил сожаление в связи с кончиной актера Сергея Пепеляева, сыгравшего в картине. «Газете.Ru» он рассказал, что изначально артист не должен был принимать участие в съемках. Велединский решил заменить одного из актеров на Пепеляева после повторного просмотра кинопроб.

«Я, конечно, в шоке от этой новости. Сережа совсем молодой, у нас он снимался, когда ему был 20-21 год. С тех пор я его не видел. Но с ним был связан такой случай. Когда мы отобрали ребят, которые должны были сниматься, в поход идти с героем Хабенского, первоначально его не было. У нас был перерыв в пять месяцев между зимними и весенними съемками. Я думал, пересматривал пробы, пересматривал уже отснятый материал. Думаю, ну хороший парень. Я другого парня заменил на Сережу, и, в общем-то, это было очень хорошо. Он еще был непрофессиональным актером на тот момент, был студентом. Своей фактурой он украсил фильм. Я очень сожалею о том, что произошло с ним. Я не знаю причины. Говорят, болел чем-то», — рассказал режиссер.

Сергей Пепеляев сыграл в фильме «Географ глобус пропил» школьника по фамилии Деменев. Это была единственная роль артиста в кино.

Пепеляев скончался в понедельник, 18 декабря, в возрасте 32 лет. Об этом сообщил в социальных сетях Драматический театр «Колесо» им. Г.Б. Дроздова, где служил артист. Причиной смерти Пепеляева стала внезапная болезнь.

Ранее стало известно, что танцор Дмитрий Красилов мог умереть из-за проблем с сердцем.

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