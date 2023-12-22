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Активист Бородин приехал на вечеринку к Жигаловой, чтобы «проконтролировать»

Mash: активист Виталий Бородин посетил «Алена, блин! Караоке» ради проверки

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НТВ

Активист Виталий Бородин приехал на премию «Алена, блин! Караоке», которую устроила журналистка Алена Жигалова в честь своего дня рождения. Об этом сообщает Mash.

«Я приехал проконтролировать, чтобы здесь не было голых, потому что вчера в Москве была тусовка — там были <...> все голые», — заявил Бородин.

Издание отмечает, что активист поздравил Жигалову, а затем уехал, не обнаружив нарушений.

В среду, 20 декабря, в клубе «Мутабор» прошла «голая» вечеринка блогера Насти Ивлеевой. Журналистка Ксения Собчак предпочла для вечера прозрачное платье бренда Sorelle. Под него блогер надела черные стринги, а от лифчика отказалась. Образ она дополнила сумкой со стразами и браслетом. На фото она позировала вместе с рэпером Vacio. Гостями вечера также стали Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита, Оксана Самойлова, Джиган и многие другие.

21 декабря депутат Государственной думы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить вечеринку, которую организовала в московском клубе Ивлеева. Она отметила, что просит организовать проверку на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Позднее стало известно, что пришедшего к Ивлеевой в одном носке рэпера осудили за пропаганду «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в массовой информации сетей интернет».

Ранее сообщалось, что российские музыкальные стриминги удалили «Голубую луну» Моисеева.

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