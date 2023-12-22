Хайдаров намекнул, когда ждать новых изменений внешности Киркорова: «Увидите в феврале»

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров на вечеринке в честь дня рождения журналистки Алены Жигаловой намекнул, что Филипп Киркоров готовится к новой пластике. Об этом пишет kp.ru.

«Первые результаты вы увидите уже в феврале. Поверьте, будет еще круче и неожиданнее, чем в прошлом году. Это будет новый Филипп Киркоров», — заявил Хайдаров.

По данным СМИ, певец не смог приехать на вечеринку лично, но передал шикарный букет через Хайдарова. Своим заявлением о Киркорове хирург также опроверг слова певицы Славы о том, что музыкант якобы испытывает проблемы со здоровьем.

Слава говорила, что Киркоров пришел на голую вечеринку блогерши Насти Ивлеевой с катетером на руке. По словам Славы, некоторые могут написать, что она завидует своим коллегам, так как ее не пригласили на мероприятие. Однако она это опровергла. Как отметила певица, ее звали на вечеринку, но та не пошла.

Ранее рэпера Vacio осудили на 15 суток после вечеринки с носком на половом органе.