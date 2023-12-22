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Андрей Разин осудил Сергея Соседова за критику Еремеева

Продюсер Андрей Разин посоветовал Соседову не срывать злость на Еремееве

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РИА Новости

Продюсер Андрей Разин в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призвал критика Сергея Соседова не срывать злость на Тимуре Еремееве из-за замены в шоу «За гранью».

«Думаю, что Сергей, конечно, не прав. Тимур — совершенно волевой человек и боец. Это доказывает то, что он пережил в своей жизни. Я его поддерживаю и считаю, что Тимур пережил это все достойно. Я — на его стороне. Уверен, все, о чем говорит Тимур, — это правда», — отметил Разин.

Продюсер считает, что телеведущему не стоит срывать злость на других людях, особенно если речь идет о талантливом артисте. При этом Разин признал, что телеканал поступил несправедливо с Соседовым, однако это, по мнению продюсера, не дает критику право так себя вести.

«Тимур тут вообще ни при чем, поэтому хочу пожелать ему удачи в этом проекте и, чтобы он так же, как ты, выражал свое мнение и был на высоте», — резюмировал он.

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