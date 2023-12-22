Жена Бориса Щербакова сообщила об операции актера на фоне слухов о раке

Жена Бориса Щербакова Татьяна Бронзова призналась в беседе с kp.ru, что актеру действительно диагностировали рак, однако он сумел побороть болезнь несколько лет назад.

«Ему удалили почку, с тех пор прошло года три. У него был очень хороший хирург, все было сделано хорошо и вовремя, через маленький разрез. Операцию он перенес легко. Мы уже забыли про это», — заявила актриса.

Бронзова подчеркнула, что после операции у Щербакова наступила длительная ремиссия. Она отметила, что сейчас актер наблюдается у врачей. При этом с тех пор Щербаков находился на длительной реабилитации лишь единожды — когда болел коронавирусной инфекцией.

По словам Бронзовой, сейчас Щербаков активно играет в театре и снимается в кино, со здоровьем у артиста все в порядке.

«Работает не только ради денег, хотя я каждый раз подчеркиваю, что в нашей семье он — главный кормилец. А потому, что привык работать», — добавила супруга.

11 декабря народному артисту России Борису Щербакову исполнилось 74 года. Его супруга, российская актриса Татьяна Бронзова также ранее вышла в ремиссию после борьбы с раком, который диагностировали ей 16 лет назад.

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