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Звезда «Реальных пацанов» женился

Актер Антон Богданов женился на Лауре Кемстач

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Антон Богданов женился на бизнесвумен и нутрициологе Лауре Кемстач. Об этом артист сообщил в беседе с изданием «СтарХит».

Свадьба прошла в Санкт-Петербурге. Пара пригласила на торжество только самых близких и друзей. Позже Богданов и Кемстач планируют отправиться вместе на отдых.

Лаура Кемстач занимается наставничеством в области здоровья. Она также владеет фитнес-центром в Санкт-Петербурге. Женщина воспитывает 15-летнего сына, актера Леона Кемстача. Молодой человек получил известность благодаря роли Пальто в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Артист находится в хороших отношениях с отчимом.

Для Богданова брак с Кемстач стал вторым. В студенческие годы он женился на женщине по имени Полина. В 2010-м у них родился сын Демьян. Однако в 2014-м артист и супруга развелись. Причиной разрыва стало то, что Полина ушла от актера к Стасу Тляшеву, который сыграл Эдика в «Реальных пацанах».

Демьян остался жить с отцом после развода родителей. Богданов рассказывал, что бывшая жена продолжает принимать участие в жизни сына.

Ранее Мария Погребняк обвинила Ивлееву в разрушении принципов морали и нравственности.

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