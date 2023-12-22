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Вышел мультфильм о Забаве, Дюймовочке и Золушке

«Союзмультфильм» собрал принцесс из разных лент в одной короткометражке

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Союзмультфильм

Киностудия «Союзмультфильм» представила короткометражный анимационный фильм «Принцессы: сказочный голос» с героинями популярных мультфильмов студии. Об этом сообщает ТАСС.

Мультфильм Анастасии Махлиной вышел 22 декабря в онлайн-кинотеатре Okko. В нем можно увидеть принцессу из «Бременских музыкантов», Забаву из «Летучего корабля», Дюймовочку и Золушку из одноименных картин, ужасную-прекрасную принцессу из «Принцессы и Людоеда», Шамаханскую царицу из «Сказки о Золотом петушке» и других героев и героинь.

По сюжету сказочные принцессы объединились в музыкальную группу, чтобы исполнить композицию на песенном конкурсе, но Шамаханская царица вместе со своим продюсером Драконом — символом нового года — решили им помешать.

Принцессы в новом мультфильме выглядят по-новому, но сохранили свои оригинальные черты.

«Анимация «Союзмультфильма» исключительно богата на яркие, запоминающиеся женские образы, которые актуальны во все времена: только принцесс в мультфильмах «золотой коллекции» более 40 — и все они очень разные. Ну а «Союзмультфильм» сегодня — это огромная мультвселенная, где возможны любые невероятные события и одно из них — встреча героинь из разных анимационных шлягеров», — сказала председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

Накануне режиссер «Трех богатырей» Константин Феоктистов ответил, не устал ли он снимать мультфильмы про них.

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