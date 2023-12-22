Звезда «Слова пацана» о работе с Крыжовниковым: «Вскрывает» тебя как актера»

Актер Лев Зулькарнаев признался в беседе с vm.ru, что для него стало большой честью поработать с режиссером Жорой Крыжовниковым.

Зулькарнаев назвал Крыжовникова режиссером-педагогом. По словам артиста, кинематографист ставит актеров в некомфортные или незнакомые условия, в которых им приходится адаптироваться.

«[Крыжовников] педагогически «вскрывает» тебя как актера. Для этого он помещает людей на незнакомую территорию, где им может быть некомфортно. Так они находят в себе что-то новое, и в кадре это выглядит правдиво и реалистично. И потом, он производит впечатление режиссера, который знает, что хочет создать, и понимает как», — рассказал артист.

Зулькарнаев отметил, что всегда считал Крыжовникова потрясающим режиссером, однако после совместного проекта еще больше проникся к ним уважением. Артист признался, что работа с режиссером вызвала у него «настоящее восхищение».

Зулькарнаев сыграл члена группировки Зиму из сериала Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Артист признался, что совсем не похож на своего персонажа. По словам актера, за время съемок герой видоизменился благодаря ему — в сценарии Зима был прописан по-другому.

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