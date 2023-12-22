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Во Франции завершились съемки новой версии «Эммануэль»

Наоми Уоттс сыграет в новой версии «Эммануэль»

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Desiree Navarro/WireImage

Двукратная номинантка на «Оскар» Наоми Уоттс вошла в актерский состав фильма «Эммануэль» Одри Диван. Об этом сообщает Variety.

Чувственная драма вдохновлена одноименным произведением Эммануэль Арсан, ранее экранизированным в 1974 году.

Главную роль в фильме 1974 года сыграла Сильвия Кристель, в «Эммануэли» 2024 главную героиню воплотит на экране Ноэми Мерлан («Портрет девушки в огне», «Тар»).

Съемки фильма проходили в Париже и Гонконге. Детали сценария держатся в секрете, но в оригинальном произведении «Эммануэль» главная героиня — жена французского дипломата в Бангкоке, открывающая для себя мир телесных наслаждений. В первом кадре из фильма Мерлан лежит без одежды на кровати в гостиничном номере.

Осенью 2023 года звезде фильма «Малхолланд Драйв» Наоми Уоттс исполнилось 55 лет.

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