Мария Погребняк обвинила Ивлееву в разрушении принципов морали и нравственности

Модель и блогерша Мария Погребняк раскритиковала в Telegram-канале голую вечеринку телеведущей Насти Ивлеевой.

Погребняк заявила, что похожие мероприятия часто проходят на Западе. По ее словам, там часто бывает алкоголь и разврат. Модели жаль, что «всю эту дичь» известные люди «пытаются тащить» в Россию.

Погребняк обвинила Ивлееву в том, что своей вечеринкой она разрушает семейные ценности, а также принципы морали и нравственности.

«Жутко и то, что организаторы пытаются с пеной у рта доказать, что во всем этом действе была эстетика и красота тел. Если я не ошибаюсь, то стремление публично обнажать части тела с целью самоутверждения всегда называлось эксгибиционизмом», — заключила модель.

20 декабря прошла вечеринка Ивлеевой в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

21 декабря депутат Государственной думы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить вечеринку, которую организовала в московском клубе Ивлеева. Она отметила, что просит организовать проверку на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

Ранее Анна Хилькевич назвала вечеринку Ивлеевой пошлой.