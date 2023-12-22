Найдена похищенная картина Михнова-Войтенко за три миллиона рублей

Михнов-Войтенко Евгений/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Полицейские в Санкт-Петербурге нашли похищенную картину российского художника-абстракциониста Евгения Михнова-Войтенко. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она добавила, что стоимость картины оценивается в три миллиона рублей.

Как уточнили в МВД, оперативники уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали подозреваемую в хищении дорогостоящей картины.

close 100% МВД РФ

Подозреваемая убедила пожилую женщину, наследницу художника, временно передать ей полотно якобы для экспонирования на выставке. Позже она перестала выходить на связь.

Выяснилось, что фигурантка присвоила картину и пыталась ее продать. После завершения следствия картина будет возвращена законной владелице.

Накануне считавшуюся с 1990-х годов утерянной картину итальянского художника Сандро Боттичелли обнаружили на юге Италии в доме ее официальных хранителей.

Ранее Лолита раскрыла, как проведет январские выходные.