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Найдена похищенная картина Михнова-Войтенко за три миллиона рублей

В Санкт-Петербурге нашли похищенную картину художника Михнова-Войтенко

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Михнов-Войтенко Евгений/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Полицейские в Санкт-Петербурге нашли похищенную картину российского художника-абстракциониста Евгения Михнова-Войтенко. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она добавила, что стоимость картины оценивается в три миллиона рублей.

Как уточнили в МВД, оперативники уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали подозреваемую в хищении дорогостоящей картины.

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МВД РФ

Подозреваемая убедила пожилую женщину, наследницу художника, временно передать ей полотно якобы для экспонирования на выставке. Позже она перестала выходить на связь.

Выяснилось, что фигурантка присвоила картину и пыталась ее продать. После завершения следствия картина будет возвращена законной владелице.

Накануне считавшуюся с 1990-х годов утерянной картину итальянского художника Сандро Боттичелли обнаружили на юге Италии в доме ее официальных хранителей.

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