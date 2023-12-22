Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кравец назвала голую вечеринку Ивлеевой полной безвкусицей

Модель Кравец заявила, что сделала бы вечеринку Ивлеевой намного элегантнее

close
100%
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Модель и певицы Алена Кравец призналась в беседе с «Пятым каналом», что «каким-то чудом» не появилась на голой вечеринке блогерши и телеведущей Насти Ивлеевой.

Кравец объяснила, что ее приглашали на мероприятие, однако она не успела. После события модель стала получать «БДСМ-фото» с вечера. Артистка раскритиковала мероприятие, назвав его полной безвкусицей. Она считает, что вечеринка прошла «на грани фола и пошлости». По мнению певицы, она могла бы сделать подобную встречу намного элегантнее и аристократичнее.

«С такими закрытыми вечеринками надо быть аккуратным. «Это как чувство вкуса — или оно у тебя есть, или его нет. <…> Можно быть аристократичной и держать себя как леди, а не опускаться до какого-то животного стиля. Должна быть мера и золотая середина во всем, тем более, если ты известный человек, веди себя подобающе», — заявила Кравец.

20 декабря прошла вечеринка Ивлеевой в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

Ранее актриса Анна Хилькевич назвала вечеринку Ивлеевой пошлой.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами