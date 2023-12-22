Кравец назвала голую вечеринку Ивлеевой полной безвкусицей

Модель и певицы Алена Кравец призналась в беседе с «Пятым каналом», что «каким-то чудом» не появилась на голой вечеринке блогерши и телеведущей Насти Ивлеевой.

Кравец объяснила, что ее приглашали на мероприятие, однако она не успела. После события модель стала получать «БДСМ-фото» с вечера. Артистка раскритиковала мероприятие, назвав его полной безвкусицей. Она считает, что вечеринка прошла «на грани фола и пошлости». По мнению певицы, она могла бы сделать подобную встречу намного элегантнее и аристократичнее.

«С такими закрытыми вечеринками надо быть аккуратным. «Это как чувство вкуса — или оно у тебя есть, или его нет. <…> Можно быть аристократичной и держать себя как леди, а не опускаться до какого-то животного стиля. Должна быть мера и золотая середина во всем, тем более, если ты известный человек, веди себя подобающе», — заявила Кравец.

20 декабря прошла вечеринка Ивлеевой в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

Ранее актриса Анна Хилькевич назвала вечеринку Ивлеевой пошлой.