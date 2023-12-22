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Звезда «Мажора» раскрыл отношение к пластике и изменению внешности

Актер Денис Шведов назвал пластику супервозможностью помочь самому себе

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Актер Денис Шведов признался в беседе с Hello!, что нормально относится к пластике.

Шведов считает изменения во внешности «супервозможностью» помочь самому себе, начать нравиться себе в зеркале и «просто быть счастливым». Артист отметил, что технологии косметологии сильно развились.

«Я недавно узнал, что в Москве появился аппарат, который раньше использовали только для реабилитации онкобольных, он заставляет мышцы заново работать — и сейчас его адаптировали для косметологии, для людей, которым нужно справиться со стрессом, но в тот же спортзал пойти нет сил. Обязательно попробую!» — заявил актер.

Шведов также признался, что мечтает о кардинальных переменах во внешности ради роли. Он вспомнил, как худел для сериала «Бывшие», придерживаясь вегетарианского сыроедения. Артист уточнил, что тогда неграмотно подобрал диету.

«Меняться можно грамотно и с удовольствием. И я к таким проектам готов, я их жду, хочется перевоплотиться. Не в Дэнни Де Вито, конечно, но все же довольно кардинально», — отметил артист.

Ранее звезда «Мажора» объяснил, почему почти забросил спорт.

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