Звезда «Универа» о голой вечеринке Ивлеевой: «Хочется это развидеть»

Актриса Анна Хилькевич раскритиковала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) голую вечеринку блогерши и телеведущей Насти Ивлеевой.

Хилькевич призналась, что ей хочется «развидеть» кадры с мероприятия. По ее словам, некоторые люди желают «максимально извернуться» и сделать что-то яркое и впечатляющее в погоне за хайпом, однако важно «не пересекать грань». Актриса считает, что эпатажно — не всегда «клево и значимо». По ее мнению, вечеринка Ивлеевой такой случай.

«Голыми ходят за закрытыми дверьми своих квартир. А не пушат этим публику, среди которой — огромный процент детей и молодежи. Настя — кумир для своей аудитории. Она должна вдохновлять и мотивировать. Быть примерном. Но я искренне не понимаю, какой положительный пример можно вынести из ее откровенно пошлой вечеринки, лишенной всякой идеологии», — заявила актриса.

Хилькевич уточнила, что не является ханжой. Однако она за эстетические вызовы и эпатаж, «про которые нельзя сказать — «фу, это мерзко». По ее мнению, люди должны воплощать «свои развратные фантазии» за закрытыми дверьми. С ней согласился певец Родион Газманов.

20 декабря прошла вечеринка Ивлеевой в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

Ранее Айза-Лилуна Ай заявила, что хотела бы сходить на вечеринку Ивлеевой.