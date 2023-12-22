Янковский высказался о финале «Слова пацана»

Исполнитель роли Вовы Адидаса в сериале о молодежных группировках Казани 1980-х «Слово пацана. Кровь на асфальте» Иван Янковский высказался о финале проекта. Совместное фото с другой звездой сериала Львом Зулькарнаевым он опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Шагаем вместе с Зимой в прекрасное светлое будущее. Спасибо всем, это было ахренительное путешествие. Спасибо, что смотрели, спорили, плакали и осуждали», — поблагодарил зрителей он.

Финальная, восьмая серия «Слова пацана» режиссера Жоры Крыжовникова вышла 21 декабря 2023 года, ее сюжет во многом сконцентрирован вокруг персонажа Янковского.

Накануне участники коллектива Екатерина Болдышева и Алексей Горбашов поделились с «Газетой.Ru» впечатлениями от просмотра «Слова пацана» и ответили на его критику.

«Так уж получилось, что хиты группы «Мираж» стали частью культуры нашей страны и своеобразным символом той эпохи, поэтому неудивительно, что создатели фильма решили использовать их в сериале. Сейчас нам приходит много комментариев от представителей молодого поколения — они пишут, что благодаря сериалу услышали хорошую музыку, и это не может не радовать», — поделились артисты.

Ранее участница «Фабрики звезд» вспомнила о безответной любви к Даниле Козловскому.