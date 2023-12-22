Айза о голой вечеринке Ивлеевой: «Весело»

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай призналась в Telegram-канале, что сходила бы на голую вечеринку телеведущей Насти Ивлеевой.

По мнению Айзы, там было весело.

«Правда, я не пью. Но тело свое красивое выгуляла бы», — заявила блогерша.

Айза отметила, что после организации голой вечеринки на Ивлееву обрушилась критика и просьбы проверить ее в налоговой. Бизнесвумен предположила, что телеведущей придется терпеть «сильнейший хейт».

«А вообще, скромнее надо быть, людям тяжко сейчас везде. Да и понты это прям из 90-х. Когда люди добрались до бабок и сливали на все «модное», чтобы все видели какой ты крутой. Богатые люди ведут себя тихо. Любимое выражение «деньги любят тишину». Зависть — это встроенная человеческая сущность. Не все могут с ней справиться», — рассказала бизнесвумен.

Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

21 декабря депутат Государственной думы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить вечеринку, которую организовала в московском клубе Ивлеева. Она отметила, что просит организовать проверку на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

Активист Виталий Бородин также попросил Генпрокуратуру России проверить Ивлееву на достоверность полученных доходов. По данным Telegram-канала Mash, причиной обращение стали трусы с бриллиантами стоимостью 23 миллиона рублей. Блогерша продемонстрировала стринги на своей вечеринке.

Ранее Джиган раскритиковал голую вечеринку Ивлеевой.