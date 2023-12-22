Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Меладзе предложили лишить авторских выплат за прослушивания в РФ

Mash: Валерия Меладзе предложили лишить авторских выплат за прослушивания в РФ

close
100%
Global Look Press

Певца Валерия Меладзе могут лишить авторских выплат за прослушивание его творчества в России и направить эти деньги в пользу государства, в том числе на поддержку бойцов в зоне спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Соответствующее предложение в Госдуму и Совфед направил председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. Он выразил уверенность, что сделать это технически возможно, если в отношении певца заведут дело об экстремизме и суд решит конфисковать его имущество, в том числе и авторские права.

До этого Telegram-канал Shot писал, что Меладзе мог заработать в России минимум 30 миллионов рублей в 2023 году. По данным ресурса, эта сумма является официальный доходом певца в текущем году, если судить по долгу в Федеральной налоговой службе (ФНС) в 1,75 млн рублей.

По данным Shot, артист продолжает тайно выступать на частных московских мероприятиях, где его гонорар составляет 12 миллионов рублей.

4 декабря стало известно, что Валерий Меладзе задолжал Федеральной налоговой службе 1,7 миллиона рублей. По данным Telegram-канал Baza, недавно задолженность певца составляла 275 тысяч рублей, однако сильно увеличилась к началу декабря.

Ранее Вера Брежнева потеряла последний бизнес в России.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами