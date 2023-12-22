Меладзе предложили лишить авторских выплат за прослушивания в РФ

Певца Валерия Меладзе могут лишить авторских выплат за прослушивание его творчества в России и направить эти деньги в пользу государства, в том числе на поддержку бойцов в зоне спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Соответствующее предложение в Госдуму и Совфед направил председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. Он выразил уверенность, что сделать это технически возможно, если в отношении певца заведут дело об экстремизме и суд решит конфисковать его имущество, в том числе и авторские права.

До этого Telegram-канал Shot писал, что Меладзе мог заработать в России минимум 30 миллионов рублей в 2023 году. По данным ресурса, эта сумма является официальный доходом певца в текущем году, если судить по долгу в Федеральной налоговой службе (ФНС) в 1,75 млн рублей.

По данным Shot, артист продолжает тайно выступать на частных московских мероприятиях, где его гонорар составляет 12 миллионов рублей.

4 декабря стало известно, что Валерий Меладзе задолжал Федеральной налоговой службе 1,7 миллиона рублей. По данным Telegram-канал Baza, недавно задолженность певца составляла 275 тысяч рублей, однако сильно увеличилась к началу декабря.

Ранее Вера Брежнева потеряла последний бизнес в России.