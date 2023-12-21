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Ивлееву могут проверить на налоги из-за трусов с бриллиантами за 23 млн рублей

Mash: активист Бородин попросил проверить Ивлееву на достоверность полученных доходов

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_agentgirl_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Активист Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру России проверить блогершу и телеведущую Настю Ивлееву на достоверность полученных доходов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Бородин также потребовал проверить Ивлееву на соответствие доходов декларируемым суммам и уплаченным в казну России налогам в период с 1 декабря 2020 года по настоящее время. По данным издания, причиной обращение стали трусы с бриллиантами стоимостью 23 миллиона рублей. Блогерша продемонстрировала стринги на своей вечеринке.

Мероприятие прошло 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Телеведущая надела для вечера костюм из прозрачной ткани и стринги с колье с бриллиантами и изумрудом. Вечеринку посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

21 декабря депутат Государственной думы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить вечеринку, которую организовала в московском клубе Ивлеева. Она отметила, что просит организовать проверку на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

Ранее Джиган раскритиковал голую вечеринку Ивлеевой.

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