Звезда «Триггера» рассказала о наиболее сложном моменте на съемках сериала

Актриса Ангелина Стречина призналась в беседе с VOICE, что сцена с ударом Максима Матвеева оказалась для нее самой сложной.

Стречина заявила, что ей было очень тяжело бить Матвеева в кадре из-за страха.

«Дубль-то не один, а Максим всегда играет на 100 процентов и на своем плане, и на твоем, так что бить надо было почти всегда... А я боялась, и это выдавало меня с головой», — отметила артистка.

Сериал «Триггер» рассказывает о психологе Артеме Стрелецком, который предпочитает использовать в своей работе метод «шоковой» терапии. Герой использует различные провокации, активируя в психике клиентов желание разобраться со своими проблемами за один-два сеанса. В результате своих методов Стрелецкий оказывается в центре скандала, за который его приговаривают к тюремному заключению.

В главных ролях — Максим Матвеев, Светлана Иванова, Роман Маякин, Виктория Маслова, Игорь Костолевский, Влад Тирон, Ангелина Стречина. Для Стречиной работа в «Триггере» стала одной из самых первых крупных ролей.

В фильмографии Стречиной около 40 работ. Она снималась в картинах «Мистер Нокаут», «Пищеблок», «Волшебник».

Ранее бывший ведущий «Дома-2» раскритиковал сериал «Слово пацана».