Бутина обратилась в МВД, Роскомнадзор и Минкульт из-за вечеринки Ивлеевой

iamgeegun/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Telegram

Депутат Государственной думы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить вечеринку, которую организовала в московском клубе «Мутабор» блогер Настя Ивлеева. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Обратилась в МВД России, Роскомнадзор и Министерство культуры РФ с просьбой провести проверку и дать правовую оценку мероприятию в клубе Mutabor г. Москвы с участием ряда публичных персон», — сообщила она.

Она отметила, что просит организовать проверку на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ), а также соблюдения указа президента РФ об укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева устроила 20 декабря закрытую вечеринку с дресс-кодом almost naked («почти голые»), которую посетили российские звезды в соответствующих нарядах. Ряд общественных организаций уже попросил власти проверить прошедшее мероприятие на соответствие российским законам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пришедший в одном носке на вечеринку к Ивлеевой рэпер Vacio заявил, что соответствовал дресс-коду.