Айза ответила Гуфу, который назвал ее «двуличной хайпажоркой»

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай опубликовала переписку в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) с бывшим мужем, рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом).

В переписке видно, что Айза игнорирует звонки от Гуфа. Долматов попросил бывшую жену позвонить ей в социальных сетях, но та спросила, зачем. Она отправила ему скриншот, где блогерше дали ссылку на новое интервью артиста с журналисткой Аленой Жигаловой. В нем он называет экс-супругу «двуличной хайпажоркой».

Бизнесвумен попросила рэпера забыть про нее и их общего сына Сэма, так как это было «уже слишком».

«Последний раз похайплюсь на моем пиарщике! И на этом закончим», — заключила блогерша.

Один из пользователей написал Айзе, что стоило бы досмотреть интервью Гуфа до конца, прежде чем о нем высказываться. Он заявил, что артист любит ее «всем сердцем», несмотря на «двуличность». Блогерша ответила, что не смотрела и не будет смотреть этот ролик.

«Меня все равно злит, что он говорит про Сэма. И да! Я не двуличная! К сожалению!» — заявила бизнесвумен.

Айза и Долматов поженились в 2008 году. В 2010-м у них родился сын Сэм. Звезды развелись в 2013-м. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Она назвала их брак нездоровым.

Ранее Айза передумала лишать Гуфа родительских прав.