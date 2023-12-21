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Ольга Медынич назвала самый трудный жанр в кино

Актриса Ольга Медынич назвала комедию самым трудным жанром в кино

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Актриса Ольга Медынич призналась в беседе с Hello!, что очень любит комедию.

Медынич назвала комедию самым трудным жанром в кино.

«Комедия — это ритм, как правило быстрый, оценки, реакции. И может быть, мне хочется другого ритма; спокойного, размеренного фильма или сериала, в котором можно поразмышлять, в котором не надо быстро говорить, в котором будет меньше слов, а больше внутренней работы», — поделилась артистка.

Медынич также рассказала, что любит исторические фильмы. Артистке нравится сниматься во всем, что связано с другим временем, и примерять на себя костюмы. По ее словам, в таких проектах необходима большая работа над ролью, чтобы не быть «ряженой». Звезде нравится изучать другие походки, манеры речи и поведения для подобных картин.

Медынич окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (СПбГАТИ) в 2003 году. После выпуска она стала работать в Санкт-Петербургском государственном Молодежном театре на Фонтанке. В ее фильмографии более 60 проектов. Среди них «Вампиры средней полосы», «Колыбель над бездной», «Родители строгого режима».

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