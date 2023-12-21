Биограф семьи Сталина заявила, что скончавшийся «племянник» вождя не был его родственником

Биограф семьи Сталина Лана Паршина в беседе с «Газетой.Ru» назвала умершего Леонида Аллилуева «прилипалой», который сам причислял себя к родственникам Иосифа Сталина. По ее словам, несмотря на это правнук вождя Селим Бенсаад «признавал Аллилуевскую ветвь», и даже пытался выйти на связь с семьей Леонида.

«Во-первых, он не родственник Сталина, он родственник только по жене. Селим, как Джугашвили, все равно признает Аллилуевскую ветвь, всех потомков Надежды, и все.

Леонид жил, если я не ошибаюсь, в Доме на набережной, на улице Стефановича, 2. Так же, как Александр Павлович. Мы предлагали Леониду помощь, когда он связался с мошенниками. Первый раз связался — ему помогли. Второй раз связался, потерял достаточно большую сумму. Но откуда у скромного пенсионера несколько миллионов рублей, причем наличными?» — сказала Паршина.

Она обратила внимание, что о смерти «родственника» Сталина стало известно в официальный день рождения вождя.

«Вот сегодня официальный день рождения Сталина. Да, у него он был немножко раньше, но отмечаем мы сегодня. И как бы ни хотели на него повесить много чего, он умер так же, как и его жена: поношенные сапоги, несколько костюмов, и все. И вот тут мы говорим о человеке, который сегодня умер, который примазывается быть родственником Сталина. Зачем ему это надо было, я не знаю. Вот Селим — настоящий Сталин. Ситуация с квартирой у него не очень хорошая, финансовая ситуация. Но он никогда не жаловался, он вел себя как достойный потомок. А все те, кто пытается примазаться к Сталину, вот такие вот прилипалы…» — заявила Паршина.

По ее словам, правнук Иосифа Сталина не сможет присутствовать на похоронах Леонида Аллилуева.

«Это невозможно. Селим живет в Рязани, он простой пенсионер», — констатировала биограф.

21 декабря «Московский комсомолец» сообщил, что в Москве на 95-м году жизни скончался двоюродный племянник Иосифа Сталина Леонид Аллилуев. Племянник Сталина почувствовал себя плохо накануне около 16:00 мск. В этот момент он находился в своей квартире в высотном доме на Котельнической набережной.

Дочь Аллилуева вызвала скорую помощь. Медики пытались реанимировать мужчину, но безуспешно.

Леонид Аллилуев приходился Иосифу Сталину двоюродным племянником. Мать Леонида Аллилуева была двоюродной сестрой жены Сталина Надежды Аллилуевой.

Ранее правнук Сталина Бенсаад назвал настоящую дату рождения вождя.