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Пришедший в одном носке к Ивлеевой рэпер Vacio заявил, что соответствовал дресс-коду

Mash: рэпер Vacio отказался извиняться за носок на половом органе

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«Антиглянец»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Антиглянец»

Рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) заявил, что его образ на голой вечеринке у блогерши Насти Ивлеевой соответствовал дресс-коду мероприятия. Об этом музыкант заявил Telegram-каналу Mash.

Васильев подчеркнул, что не видит ничего страшного в том, что надел лишь носок на половой орган, показавшись перед публикой без одежды. Он признался, что не его проблемы в том, что «кого-то излишне возбудил» его образ. Рэпер добавил, что не будет извиняться за то, что был одет в соответствии с дресс-кодом.

В среду, 20 декабря, в клубе «Мутабор» прошла вечеринка блогера Насти Ивлеевой. Журналистка Ксения Собчак предпочла для вечера прозрачное платье бренда Sorelle. Под него блогер надела черные стринги, а от лифчика отказалась. Образ она дополнила сумкой со стразами и браслетом. На фото она позировала вместе с рэпером Vacio. Гостями вечера также стали Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита, Оксана Самойлова, Джиган и многие другие.

Позднее стало известно, что Настю Ивлееву захотели проверить на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) после голой вечеринки в «Мутаборе». Выяснилось, что причиной обращения стал поцелуй двух мужчин на танцполе.

Ранее Ивлеева призвала хейтеров высказывать больше негодования.

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