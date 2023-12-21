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Ольга Бузова рассказала, как сложно быть девушкой

Певица Ольга Бузова призналась, что ее утомляет уход за собой

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buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Бузова в беседе с «Пятым каналом» заявила, что ее утомляет уход за своей внешностью.

«Поверьте, быть красивой — непросто. И это может утомлять. Вообще, быть девушкой очень тяжело. Очень сложно! Это маникюр, педикюр, укладка, наряды — все это в диком темпе», — посетовала Бузова.

Телеведущая рассказала, что периодически устраивает себе дни без макияжа, чтобы ее кожа могла отдохнуть от косметики и «задышать полной грудью». При этом Бузова не сомневается, что и без косметики хороша собой.

«Завтра у меня потрясающий день без макияжа. Я его даже записала так в графике — день без макияжа. Мне кажется, я буду безумно счастлива. Конечно, это все прекрасно, красиво, но это утомляет», — резюмировала певица.

В октябре Ольга Бузова описала своего будущего мужа. Она призналась, что визуализировала умного, высокого и красивого мужчину. Ее воображаемый избранник — меценат, бизнесмен, который «выходит в общество и собирает акционеров, чтобы представить свой продукт — нейросети».

Ранее стала известна концовка последней серии «Слова пацана».

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