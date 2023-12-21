Стала известна концовка последней серии «Слова пацана»

Финальная серия российского сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте» отличается от ранее появившейся на просторах интернета пиратской версии. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что последний эпизод сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» появился в сети. Режиссер сериала Жора Крыжовников принял решение переснять две последние серии проекта после того, как в сеть утекли седьмая и восьмая серии.

По данным агентства, в официальной финальной серии изменена концовка и отдельные эпизоды, однако некоторые моменты совпадают с пиратской версией. При этом ряд сцен решили убрать из официальной версии и добавить новые моменты, дополняющие сюжет.

Сценарист сериала Андрей Золотарев в беседе с телеканалом «360» заявлял, что люди не смотрят доброе кино, так как у них сложилось впечатление, будто его плохо снимают.

Сериал «Слово пацана» о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов, снятый режиссером Жорой Крыжовниковым стал самым востребованным шоу по версии пользователей портала «Кино-театр.ру».

Ранее автор книги «Слово пацана» объяснил популярность слова «чушпан».