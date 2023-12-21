Ивлеева ответила на критику своей вечеринки: «Загнемся от посредственности»

Блогерша Настя Ивлеева призналась, что ожидала комментариев с критикой своей вечеринки и заявила, что без подобного хейта жизнь была бы неинтересной. Об этом телеведущая заявила в своем Telegram-канале.

«Это того стоило, и я обожаю, что после каждой моей вечеринки пишут комментарии, что это разврат, хуже некуда, какая-то бесовщина и сатанизм. Хотя люди просто пришли красивые в красивых нарядах», — призналась звезда.

Ивлеева отметила при этом, что подобного рода мероприятия западных звезд публика воспринимает понимающе, в то время как российскую эстраду критикует.

«Выходят наши красивые, подтянутые артисты и все такие: ''Как так можно?! Эстрада опустилась''. Боже, я это так люблю. Пусть это никогда не проходит. Я не хочу, чтобы в этой стране и вообще в мире было полное принятие друг друга. Тогда станет так скучно, когда все друг друга будут любить, принимать и считать красивыми. Мы же просто загнемся от посредственности», — заявила Ивлеева.

Блогерша понадеялась, что хейт никогда не закончится и призвала писать больше комментариев, и высказывать больше негодования.

«Мы мощные — я и моя команда. Мы снова на 10 тысяч шагов впереди», — подытожила звезда.

В среду, 20 декабря, в клубе «Мутабор» прошла вечеринка блогера Насти Ивлеевой. Журналистка Ксения Собчак предпочла для вечера прозрачное платье бренда Sorelle. Под него блогер надела черные стринги, а от лифчика отказалась. Образ она дополнила сумкой со стразами и браслетом. На фото она позировала вместе с рэпером Vacio. Гостями вечера также стали Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита, Оксана Самойлова, Джиган и многие другие.

Ранее сообщалось, что Настю Ивлееву захотели проверить на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)* после голой вечеринки в «Мутаборе».