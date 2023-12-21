Стало известно, почему вечеринку Ивлеевой захотели проверить на пропаганду ЛГБТ*

Общественники из организаций «Зов народа» и ФПБК призвали Генпрокуратуру проверить блогера Настю Ивлееву на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) из-за поцелуя двух мужчин на танцполе столичного клуба «Мутабор». Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на свои источники.

По данным канала, общественники попросили ведомство обратить внимание на четыре момента, которые попали на видео с вечеринки Насти Ивлеевой с «почти голым» дресс-кодом. Во-первых, общественников смутил поцелуй двух мужчин, которые те засняли на видео будучи на танцполе. Во-вторых, один из гостей лизал носок рэпера Vacio, которым тот прикрывал половой орган. Затем мужчина «схватил и дернул» за носок, позируя на камеру.

Канал сообщает, что на потолке клуба была проекция обнаженных женщин, среди которых заметили саму Ивлееву и певицу Лолиту. Помимо этого, пишет Shot, всем гостям мероприятия предлагали сфотографироваться «в постели с полуголой Ивлеевой», подразумевая проекцию блогера и одеяло с подушкой. Отмечается, что этой услугой пользовались в том числе полураздетые женщины. Shot сообщает, что доказательство происходящего попало на видео.

Ранее Ивлееву призвали проверить на пропаганду ЛГБТ из-за вечеринки без одежды.