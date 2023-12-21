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Режиссер «Трех богатырей» ответил, не устал ли он снимать мультфильмы про них

Режиссер Феоктистов признался, что не устал снимать мультфильмы «Три богатыря»

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Кинокомпания «СТВ»

Режиссер мультфильмов франшизы «Три богатыря» Константин Феоктистов признался, что не устает снимать картины про богатырей. Об этом он рассказал в беседе с kp.ru на фоне предстоящей премьеры мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли».

«Ну как? Вот человек работает в театре, играет раз за разом «Дядю Ваню», — разве он устает? <...> Это работа с одними и теми же персонажами, но любимыми, — каждого персонажа, которого удается сделать живым и симпатичным, начинаешь любить. И они всегда попадают в новые обстоятельства, это всегда творческий вызов», — объяснил режиссер.

Феоктистов также не исключил, что в будущих частях франшизы у героев могут появиться дети. Однако он уточнил, что направление в мультфильмах задают продюсеры.

«В случае с «Пупом Земли», например, рассматривали разные идеи, и редактор СТВ Александр Архипов предложил столкнуть богатырей с динозаврами. Дети любят динозавров», — отметил он.

12-й мультфильм франшизы «Три богатыря» выйдет 28 декабря. За прокат анимации будет отвечать «Вольга». Производством занимается студия «Мельница». Предыдущий анимационный фильм «Три богатыря и Конь на троне» вышел в кинотеатрах 30 декабря 2021 года.

«Три богатыря» — российская франшиза полнометражных мультфильмов, рассказывающих о приключениях трех самых известных богатырей — Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца. Первым проектом серии стал «Алеша Попович и Тугарин Змей» (2004). Затем вышли анимационные фильмы «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (2006) и «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (2007).

Ранее создатель первого мультфильма «Три богатыря» рассказал, верил ли в успех картины.

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