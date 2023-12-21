Режиссер «Трех богатырей» ответил, не устал ли он снимать мультфильмы про них

Режиссер мультфильмов франшизы «Три богатыря» Константин Феоктистов признался, что не устает снимать картины про богатырей. Об этом он рассказал в беседе с kp.ru на фоне предстоящей премьеры мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли».

«Ну как? Вот человек работает в театре, играет раз за разом «Дядю Ваню», — разве он устает? <...> Это работа с одними и теми же персонажами, но любимыми, — каждого персонажа, которого удается сделать живым и симпатичным, начинаешь любить. И они всегда попадают в новые обстоятельства, это всегда творческий вызов», — объяснил режиссер.

Феоктистов также не исключил, что в будущих частях франшизы у героев могут появиться дети. Однако он уточнил, что направление в мультфильмах задают продюсеры.

«В случае с «Пупом Земли», например, рассматривали разные идеи, и редактор СТВ Александр Архипов предложил столкнуть богатырей с динозаврами. Дети любят динозавров», — отметил он.

12-й мультфильм франшизы «Три богатыря» выйдет 28 декабря. За прокат анимации будет отвечать «Вольга». Производством занимается студия «Мельница». Предыдущий анимационный фильм «Три богатыря и Конь на троне» вышел в кинотеатрах 30 декабря 2021 года.

«Три богатыря» — российская франшиза полнометражных мультфильмов, рассказывающих о приключениях трех самых известных богатырей — Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца. Первым проектом серии стал «Алеша Попович и Тугарин Змей» (2004). Затем вышли анимационные фильмы «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (2006) и «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (2007).

Ранее создатель первого мультфильма «Три богатыря» рассказал, верил ли в успех картины.