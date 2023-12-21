В сети появилась финальная серия «Слова пацана»

Последний эпизод сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в сеть. Серию можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах Wink и Start.

Отмечается, что эпизод был опубликован в 07:00 мск 21 декабря.

Режиссер сериала Жора Крыжовников принял решение переснять две последние серии проекта после того, как в сеть утекли седьмая и восьмая серии.

Крыжовников мотивировал свое решение желанием внести некоторые изменения.

До этого сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев в беседе с телеканалом «360» заявил, что кинематограф как искусство никому ничего не должно.

Золотарев пояснил, что люди не смотрят доброе кино, так как у них сложилось впечатление, будто его плохо снимают.

Сериал «Слово пацана» режиссера Жоры Крыжовникова стал самым востребованным шоу по версии пользователей портала «Кино-театр.ру».

Ранее автор книги «Слово пацана» объяснил популярность слова «чушпан».