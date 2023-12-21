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В Москве покажут иммерсивное шоу с историями из жизни барона Мюнхгаузена

В «Москвариуме» пройдет иммерсивное шоу для всей семьи о бароне Мюнхгаузене

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Пресс-служба иммерсивного шоу «Мюнхгаузен. Новогодние поиски»

На двух этажах океанариума «Москвариум» впервые покажут иммерсивное шоу для всей семьи «Мюнхгаузен. Новогодние поиски». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

В основе сюжета спектакля лежит классическая история барона Мюнхгаузена, автором которой является известный немецкий писатель и историк Рудольф Распе. На площади более 2 тыс. кв.м создатели разметили 9 локаций. Каждая из них рассказывает об эпизоде из жизни Мюнхгаузена — о полете на пушечном ядре, прогулке по Луне, покорении морской стихии и др. Зрителям предлагают не только посмотреть представление, но и принять в нем участие, влияя на развитие сюжета.

Режиссером выступил Юрий Квятковский, который ставил мюзикл на воде «Буря. Остров волшебства» в «Москвариуме». Постановщик признался, что в новом шоу зритель прежде, чем познакомится с главным героем, изучит его мир.

«Барон Мюнхгаузен — взрослый мечтатель, персонаж, в которого хочется верить. И взрослому, и ребенку. Сочинять истории, которые становятся реальностью — дар, который интересно исследовать. Именно такой наш Барон», — подчеркнул режиссер.

Шоу пройдет с 23 декабря 2023 года до 28 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мерзликин сыграет главную роль в «Сказке для взрослых» в Театре имени Моссовета.

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