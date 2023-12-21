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Психолог Михаил Лабковский требует 3 млн рублей с Wildberries из-за книг

Shot: психолог Лабковский подал в суд на маркетплейс за незаконную продажу книг

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Пресс-служба телеканала «Суббота!»

Психолог и телеведущий Михаил Лабковский обратился в суд из-за незаконной продажи его книг на маркетплейсе Wildberries. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Автор бестселлера «Хочу и буду» также подал иск против индивидуального предпринимателя Хизри Алейдарова, который продает книги писателя на маркетплейсе. Лабковский требует с него почти 3 млн рублей.

Telegram-канал Shot отмечает, что исключительные права на продажу серии «Хочу и буду» психолога принадлежат издательству «Эксмо». Недавно издательская компания также обращалась в суд из-за незаконной продажи книг Алейдаровым — тогда «Эксмо» отсудило у предпринимателя 2,85 млн рублей.

В конце сентября сообщалось, что обувная компания отсудила у Wildberries более 200 млн рублей. Иск обувной компании, поставляющей такие бренды, как Enzo Logana и Lagatta, был зарегистрирован в середине сентября. По словам представителей организации, в последние несколько лет они столкнулись с проблемами со стороны маркетплейса — мыши и крысы на складах Wildberries испортили обувь, которую впоследствии клиенты возвращали.

Ранее сообщалось, что Екатерина Мизулина написала заявление на Пашу Техника.

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