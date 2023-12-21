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Ивлеева спровоцировала слухи о романе с молодым манекенщиком

Блогершу Настю Ивлееву заметили в объятиях 21-летнего манекенщика

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Блогершу Настю Ивлееву засняли в объятиях 21-летнего манекенщика Бориса Махмурова, который младше нее на 11 лет. Видео публикует издание Super.ru в своем Telegram-канале.

В ролике видно, как молодой человек обнимает ее, держит руку на плече Ивлеевой и целует. Слухи о романе звезды с Махмуровым ходили еще в сентябре, однако сама блогерша не подтверждала эту информацию.

Сейчас пару засняли на вечеринке, которую устроила сама Ивлеева. На мероприятии присутствовали и Ксения Собчак, и Лолита, и Филипп Киркоров, и Дима Билан, а также — блогеры Саша Спилберг, Дилара и др. Все они были одеты в полуобнаженные наряды, соответствующие дресс-коду вечеринки. Хейдлайнером стала певица Анна Asti.

В конце сентября сообщалось, что Борис Махмуров является студентом Финансового университета при Правительстве РФ. С 2019 года он также работает моделью, участвуя в различных рекламных кампаниях и показах мужской одежды. По оценкам, Анастасия зарабатывает около 20 млн рублей в месяц, в то время как ее парень зарабатывает примерно 200 тыс. рублей, что в 100 раз меньше.

Ивлеева была замужем за рэпером Элджеем. В 2021-м пара развелась. Ведущая рассказывала, что тяжело переживала расставание, так как муж ей заменял всех. На данный момент экс-супруги находятся в дружеских отношениях.

Ранее сообщалось, что Сэм Асгари сделал неприятный намек Бритни Спирс.

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