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Андрей Малахов и Дмитрий Борисов помирились

Телеведущие Андрей Малахов и Дмитрий Борисов помирились после скандала

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mikhail_zelenskiy

На ковровой дорожке кинотеатра 51-летний Андрей Малахов и 38-летний Дмитрий Борисов радостно улыбались и позировали вместе. Об этом пишет «КП».

Как предполагают авторы материала, спустя шесть лет после неприятного инцидента на Первом канале коллегам все-таки удалось восстановить хорошие отношения.

В 2017 году, когда Андрей, ведущий программы «Пусть говорят» решил сменить свой канал с Первого на «Россию 1», по словам Малахова, он сам предложил Дмитрия Борисова на свое место. Опытный ведущий был уверен, что его молодой коллега справится с этой задачей. Но потом случайно узнал, что программы «Пусть говорят» с участием Борисова в качестве ведущего уже начали записываться, хотя Малахов еще не окончательно ушел с программы.

Тогда Малахов непосредственно спросил у своего молодого коллеги, верно ли, что съемки уже идут. «Он мне написал: «Да, все в этом мире подобно крыльям бабочки». Весьма загадочно. Я понял, что это было какое-то глупое заявление», — впоследствии в одном интервью вспоминал Андрей Малахов.

В результате ведущие, которые когда-то были друзьями, перестали не только общаться, но даже посещать один и тот же фитнес-клуб. Спустя годы друзья решили забыть о прошлых недопониманиях.

Андрей Малахов ведет несколько программ на «России 1», таких как «Малахов», «Привет, Андрей!» и «Песни от всей души». Шоу «Пусть говорят» на Первом канале было закрыто в этом году. В настоящее время Борисов ведет новую программу под названием «Эксклюзив».

До этого Малахов заявил, что поздно перестал верить в Деда Мороза.

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