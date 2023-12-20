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Звезда «Дома-2» рассказала о третьей беременности

Участница реалити-шоу «Дом-2» Алиана Устиненко станет матерью в третий раз

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aliana1001/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезда реалити-шоу об отношениях «Дом-2» Алиана Устиненко опубликовала у себя на странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором рассказала, что беременна.

По ее словам, третью беременность она не планировала.

«Для нас это тоже большая неожиданность. Но мы, конечно, рады. Значит, судьба такая, так и должно было произойти», — рассказала мать двоих детей.

Второго ребенка Устиненко родила от музыканта Максима Меченкова весной 2023 года. Девочку назвали Микаэллой.

Устиненко также воспитывает сына от бывшего мужа Александра Гобозова. Они познакомились на телепроекте «Дом-2» в 2013-м. В том же году поженились. В 2014-м пара развелась.

Через месяц после рождения Микаэллы Алиана оказалась в реабилитационной клинике — в восстановительном комплексе для женщин и их детей после родов.

Устиненко объяснила, что ее эмоциональное состояние было «пошатано» во время беременности и после нее. Девушка отметила, что уже несколько лет страдает от тревожности и панических атак.

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