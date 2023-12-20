В Москве отменили спектакль «Кремулятор»

Белорусский писатель и журналист Саша Филипенко сообщил, что в Москве отменили спектакль по его роману «Кремулятор». Об этом он рассказал в интервью YouTube-проекту «Живой гвоздь».

По словам Филипенко, премьера должна была состояться в московском Театре на Покровке в январе. Режиссера постановки Анастасию Паутову, по его словам, вызвали в дирекцию театра и предложили «взять что-то другое или запаковать «Кремулятор» внутрь какой-нибудь сказки», а актеру, который играет следователя Перепелицу, якобы «вручили повестку».

Филипенко предположил, что причиной отмены могло стать содержание постановки.

В основу вышедшего романа «Кремулятор» легли материалы дела Петра Нестеренко — первого директора Московского крематория, работавшего в годы сталинских репрессий. Костюмы и декорации, по словам Филипенко, уже были готовы, шли прогоны спектакля.

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