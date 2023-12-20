«Ни минуты свободного времени»: Боня о секрете воспитания Хабиба Нурмагомедова

Отец Хабиба Нурмагомедова при жизни раскрыл телеведущей Виктории Боне секрет воспитания сына. Об этом она рассказала в шоу «Злые языки» на RuTube.

По словам Бони, несколько лет назад Абдулманап Нурмагомедов (1962-2020) раскрыл ей тайну успеха экс-чемпиона UFC.

Она уточнила, что это произошло во время совместного полета в Дагестан, где пересеклись отец знаменитого бойца и светская львица. Боня уточнила, что ее всегда восхищало то, что Хабиб — уникальный человек-машина, который постоянно работает над собой. Поэтому она не упустила возможности задать вопрос о секретах воспитания его отцу.

«Ни минуты, ни секунды свободного времени у ребенка: школа, тренировки, домашние занятия. И так постоянно», — рассказала она.

Сама ведущая подчеркнула, что полностью согласна с таким подходом в воспитании детей и приводит в противоположный пример свою дочь, которая, несмотря на обеспеченную жизнь в Монако, периодически впадает в депрессию.

Накануне Боня призналась в YouTube-шоу «Дерзкая Готовка с Ляйсан Утяшевой», что часто уставала от хейта в свой адрес.

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