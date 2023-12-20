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В МХТ им. Чехова отреагировали на возможное увольнение директора театра Тухватуллина

В МХТ им. Чехова не стали комментировать слухи об увольнении директора театра

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Нина Зотина/РИА «Новости»

В Московском Художественном театре имени А. П. Чехова «Газете.Ru» не смогли подтвердить или опровергнуть информацию СМИ об увольнении директора Айрата Тухватуллина.

«Мы не даем комментариев в данный момент по этому вопросу», — сказали в пресс-службе МХТ им. Чехова.

20 декабря издание «Московский комсомолец» со ссылкой на источник сообщило, что художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский «решил распрощаться» с директором театра Айратом Тухватуллиным. По данным издания, он уйдет со своей должности с 1 января. Причины увольнения Тухватуллина не называются.

В мае 2022 года Тухватуллин был назначен первым заместителем директора МХТ им. Чехова. До этого он был директором Российского государственного академического театра драмы им. Ф. Г. Волкова. С июля 2017-го по 1 июля 2019 года был директором московского «Театра Луны».

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