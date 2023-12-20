В России подсчитали «индекс Щелкунчика», показывающий, в каком городе знаменитую историю можно посмотреть бюджетнее всего. Результатами аналитики «Яндекс Путешествия» и «Яндекс Афиша» поделились с «Газетой.Ru».

При подсчете учитывалась минимальная цена на билет с 1 ноября 2023 года по 10 января 2024 года и средняя стоимость отелей за две ночи.

В топ-5 городов с самыми доступными ценами на спектакли вошли Челябинск (220 рублей в Детском театре песка и теней «Скарабей»), Казань (250 рублей), Санкт-Петербург (400 рублей), Омск (400 рублей) и Екатеринбург (400 рублей).

Самые дорогостоящие представления, кроме Москвы (30 тыс. рублей в Большом театре), нашли в Санкт-Петербурге, где в Михайловском театре стоимость билетов может достигать 25 тыс. рублей, и в Перми — здесь билет стоит до 10 тыс. рублей в Театре оперы и балета им. П.И. Чайковского.

При этом самые доступные цены на проживание в отелях оказались в Челябинске, Перми и Самаре — в среднем 4 тыс. рублей за 2 ночи. На втором месте — Омск, Екатеринбург, Красноярск и Краснодар — в среднем 5 тыс. рублей за 2 ночи, а третьими по доступности проживания стали Казань, Санкт-Петербург, Новосибирск и Воронеж — средняя цена за 2 ночи в отеле составит 6 тыс. рублей.

По «индексу Щелкунчика» самыми бюджетными направлениями для отдыха и просмотра спектакля стали Челябинск (4 220 рублей), Пермь (4 600 рублей), Самара (4 600 рублей). Екатеринбург (5 400 рублей), Омск (5 400 рублей) и Красноярск (5 600 рублей).

Накануне стало известно, что балетмейстер Николай Цискаридзе поставит свою версию балета «Щелкунчика» в театре имени Леонида Якобсона.

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