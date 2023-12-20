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Звезда «Кадетства» раскрыла свое отношение к брачному договору

Актриса Ланская заявила, что в доверительных отношениях брачный договор не нужен

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Фото из личного архива

Актриса Валерия Ланская призналась в беседе с mk.ru, что не считает необходимым заключать брачный договор.

Ланская заявила, что этот вопрос очень индивидуальный. По ее мнению, брачный договор не нужен, если в отношениях есть доверие. Артистка также порассуждала на тему любви. Она считает, что некоторые люди любят «вопреки».

«Чаще всего нам встречаются люди, которые не обладают теми качествами, о которых мы фантазируем и которые хотели бы видеть в партнере», — поделилась актриса.

В 2022 году Ланская рассказала, что о встречается с коллегой Эдгаром Голосным. По словам актрисы, между ними всегда была симпатия, но сблизились они только после ее развода. В мае 2023 года балетмейстер сделал Ланскую своей невестой.

В октябре 2023 года Голосной признался, что свадьба с Ланской не состоится. В социальных сетях актриса подтвердила расставание с балетмейстером. Свой разрыв она прокомментировала словами: «Так бывает».

«Это нормально, когда взрослые люди, знающие, что именно им нужно, поняв, что здесь не складывается, идут дальше порознь. В поиске того, с кем обретут свое счастье. Мы живые люди. Прошу, не зная нас, не зная ситуации — не судить, не клеветать. Это жизнь», — писала актриса.

Ранее муж Глюкозы рассказал об обиде певицы после розыгрыша с ОМОНом.

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