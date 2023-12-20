Песни Моргенштерна* и Земфиры исчезнут из репертуара российских радиостанций

Российские радиостанции ввели негласный стоп-лист нежеланных артистов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, в список вошли такие исполнители, как Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом), Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом), Земфира (признана в РФ иностранным агентом), Макс Барских и группа «Би-2». Как отмечает Telegram-канал со ссылкой на сотрудников нескольких не связанных между собой радиостанций, в 2024 году из плейлистов уберут всех иностранных агентов, а также некоторых артистов, которые уехали из России или высказались против специальной военной операции на Украине.

Mash уточнил, что сотрудники радиостанций переживают за рейтинги. Поэтому первое время большую часть эфира будут играть «проверенные» артисты, а затем постепенно добавят и молодых исполнителей.

В ноябре 2023 года Савеловский суд города Москвы оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна на 40 тысяч рублей. Причиной санкций стало то, что музыкант не направил декларации о доходах и расходах в Минюст РФ. Это требование обязательно для всех, кто имеет статус иноагента в России, отмечает издание.

В том же месяце концерты Моргенштерна запретили в Дубае. Правительство ОАЭ, по данным Mash, внесло артиста в «черный список» из-за статуса иностранного агента в РФ и нарушения местных запретов и законов.

Ранее актера Анатолия Белого (признан в РФ иностранным агентом) признали иноагентом.