Муж Глюкозы рассказал об обиде певицы после розыгрыша с ОМОНом

Муж Глюкозы Александр Чистяков признался в YouTube-шоу «Джарахов», что певица обиделась на него после одного из розыгрышей.

Чистяков отметил, что эта шутка не была его идеей. Бизнесмен помог команде программы «Розыгрыш» и рассказал информацию, чтобы постановка выглядела правдоподобной. По словам предпринимателя, в тот период у одной из зарубежных студий была идея снимать российские версии американских блокбастеров. Муж звезды отметил, что артистка очень хотела поучаствовать в проекте по типу «Лары Крофт».

В итоге передача пригласила Глюкозу на кастинг с якобы зарубежным продюсером. Как отметил бизнесмен, в тот день певица надела длинные ботфорты, шорты и кожаную куртку, чтобы соответствовать образу Лары Крофт.

«Продюсер» задавал вопросы исполнительнице, попросил засмеяться или заплакать, а также рассказал, что привез любимый стол из Голливуда. Затем мужчина отошел под предлогом, что ему нужно забрать доставку мебели, а через некоторое время в офисе появился ОМОН. Якобы правоохранители начали выбрасывать из помещения мебель и добрались до антикварного стола.

«Дальше, что делает Наташа (Наталья Чистякова-Ионова — настоящее имя Глюкоза – «Газета.Ru»). Говорит: «Тут я не выдержала. Поняла, что вдохновение выкидывают в окно». Короче говоря, она бьет одного между ног, второму накрутила шнурок от жалюзи на шею и начинает его душить. Но они же актеры. Они не могут ответить», — поделился бизнесмен.

По словам мужа Глюкозы, в этот момент взорвалась съемочная группа, чтобы объяснить ситуацию артистке. Продюсер проекта первым рассказал Чистякову об инциденте. Тогда бизнесмен понял, что ему «прилетит» от жены, и устроил романтическое свидание с огромным букетом роз.

«Она говорит: «Какая же ты сволочь! Я поняла, что розыгрыш, но я до последнего момента хотела верить, что продюсер настоящий», — вспомнил Чистяков.

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